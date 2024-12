L'interdiction programmée menace un écosystème numérique florissant. Au-delà des millions d'utilisateurs, ce sont des milliers de créateurs de contenu et de petites entreprises qui risquent de perdre leur principal canal de communication et de revenus. Les analystes prévoient déjà un bouleversement majeur du paysage des réseaux sociaux, avec Meta, YouTube et Snapchat en position de récupérer les parts de marché laissées vacantes.

Cette visite chez Trump représente peut-être l'ultime tentative de TikTok pour éviter une cession forcée ou une interdiction pure et simple sur le sol américain. Dans un contexte où les géants de la tech semblent renouer avec l'ancien président à grands renforts de contributions financières significatives, reste à voir si cette stratégie permettra à l'application chinoise d'échapper à son sort programmé.