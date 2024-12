Amazon vient d'annoncer une contribution d'un million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump, emboîtant ainsi le pas à Meta qui avait fait une annonce similaire la veille. Cette générosité soudaine témoigne d'une volonté manifeste des géants technologiques de renouer le dialogue avec celui qui pourrait retrouver les clés de la Maison-Blanche.

Ce changement de cap est d'autant plus remarquable que les relations entre Trump et ces entreprises ont longtemps été tumultueuses. Le milliardaire n'avait pas hésité à critiquer ouvertement Amazon et son fondateur, notamment concernant la couverture médiatique du Washington Post.