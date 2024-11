Si la vision de la Chine comme le grand adversaire stratégique des États-Unis est un consensus bipartisan aux États-Unis, le dossier TikTok lui ne l'est plus. Car Donald Trump, à l'origine grand pourfendeur de l'application, avait promis de revenir sur son interdiction aux États-Unis à venir votée durant cette année. Depuis son élection, on se demandait s'il allait tenir cette promesse. Et selon les dernières informations sur le sujet, il semble bien que oui !