Que va donc faire Donald Trump ? C'est une question que de nombreuses personnes dans de nombreux secteurs d'activités sont actuellement en train de se poser. Et c'est aussi le cas chez TikTok où, selon un renseignement obtenu par The Information en ce début de semaine, la direction espère que le 47ᵉ président des États-Unis lui sera plus favorable que l'administration Biden.

Il faut dire que Donald Trump a beaucoup bougé sur la question. Lors de son premier mandat, il avait signé un ordre exécutif demandant l'interdiction de TikTok, à moins que ByteDance ne vende l'application (un modèle repris par la loi votée cette année par le Congrès). Sauf que, depuis, Donald Trump a eu à subir un bannissement de toutes les plateformes de Meta après le 6 janvier, ce qui lui a fait voir TikTok comme pouvant finalement être un concurrent intéressant à la « censure » de Mark Zuckerberg. Il avait ainsi durant l'année 2024 exprimé son opposition à l'interdiction de l'application aux États-Unis.