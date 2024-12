À l'instar de Meta et Amazon, qui ont chacun versé une contribution d'un million de dollars au fonds d'investiture de Trump, les mastodontes de la tech semblent prêts à délier les cordons de leur bourse pour s'attirer les faveurs du futur président. Bien qu'Apple n'ait pas encore annoncé de contribution financière, la rencontre entre Cook et Trump pourrait être le prélude à un soutien plus tangible.

Pour Trump, ces entrevues représentent une opportunité de capitaliser sur l'expertise des leaders de l'industrie technologique. « Je veux recueillir leurs idées », a-t-il confié à CNBC, adoptant une posture plus conciliante qui tranche avec ses positions parfois belliqueuses envers la Silicon Valley durant son premier mandat.

Du côté des entreprises tech, l'enjeu est considérable. Confrontées à des menaces de régulation accrue et à des défis géopolitiques complexes, elles cherchent à s'assurer un canal de communication privilégié avec la future administration. La présence de Cook à Mar-a-Lago ce vendredi s'inscrit pleinement dans cette logique de rapprochement stratégique.