Les GAFA face au Congrès américain : notre recap d'une audition historique sous serment

Durant plus de cinq heures, un peu à la façon des boxers, Pichai, Cook, Zuckerberg et Bezos ont encaissé les coups, certains plus durs que d'autres, et plus marqués notamment pour les patrons de Google et de Facebook. L'audition de ce mercredi, qui n'avait pas de portée juridique immédiate, était destinée à confronter les grands acteurs du numérique américain et mondial face aux pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles auxquelles ils s'adonnent depuis plusieurs années. Débutons ce tour de table par Google et Facebook, qui concentrent la grande majorité des recettes publicitaires numériques.