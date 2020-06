Amazon : deux États américains s'intéressent au traitement antitrust subi par les vendeurs du e-commerçant

Plusieurs médias américains, parmi lesquels le Wall Street Journal et le New York Times, ont rapporté l'intérêt tout particulier accordé par des responsables des États de Californie et de Washington pour Amazon. Ceux-ci soupçonnent d'éventuelles pratiques antitrust menées par la société de Seattle à l'encontre de revendeurs de sa place de marché, dont les produits ne seraient pas traités au même titre que ceux fabriqués et commercialisés par Amazon.