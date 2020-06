Covid-19 : Amazon et eBay appelés à cesser la vente de faux désinfectants

L'ordonnance s'applique à certains produits que l'EPA a déjà déclarés illégaux, comme ce « Virus Shut Out ». Présenté comme un désinfectant, l'EPA précise qu'il n'a pourtant pas été enregistré par l'agence, et que son efficacité face au nouveau coronavirus n'est donc pas démontrée. Il est donc également question de s'attaquer à la publicité mensongère et aux fausses vertus accordées à certains produits.