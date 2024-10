yann214

Le problème c’est qu’avec les produits plus chers (de marque), on n’a plus la garantie de la qualité.

On peut tomber sur des bons produits, comme sur des mauvais parce qu’ils veulent marger au maximum.

Alors pourquoi payer cher pour avoir la même qualité au final ?

Si elles ne veulent pas se faire manger, il faut que les marques réagissent et s’astreignent à fournir des produits de qualité constante !