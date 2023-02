Fini les intermédiaires ? Pourquoi Amazon va acheter directement aux marques en Europe

Dans le même courriel, le géant américain précise qu'il y aura « toujours la possibilité de vendre ces produits aux clients directement sur notre boutique via Amazon Marketplace, en tant que vendeur tiers ». Cela permet à la firme de prendre une commission sur chaque vente et de facturer des frais supplémentaires pour la logistique et la publicité, sans avoir à acheter et à gérer directement les stocks.