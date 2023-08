Amazon punit désormais les marchands qui expédient eux-mêmes leurs produits

La conséquence pour les commerçants est le paiement désormais obligatoire d'un montant de 2,99 dollars pour toute commande envoyée par leurs soins à leurs clients. C'est donc une nouvelle commission rajoutée par le géant américain sur les épaules de milliers de sociétés indépendantes, et des frais supplémentaires qui peuvent se chiffrer à plusieurs centaines, voire milliers de dollars chaque mois.

Pour Amazon, cette nouvelle charge représente un petit jackpot. La marketplace représente aujourd'hui 60 % des ventes totales du site e-commerce. Rien que sur le deuxième trimestre 2023, les vendeurs tiers ont généré 32,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. Autant dire que cette nouvelle commission fera rentrer des millions de dollars supplémentaires, sans efforts.

Cette décision est d'autant plus mal reçue par les partenaires d'Amazon que ces derniers ont été mis devant le fait accompli, et auront bien du mal à répercuter ses frais avant la période de Noël, la plus active pour le commerce mondial.

Ce comportement cavalier d'Amazon devrait faire les affaires de la toute-puissante FTC. Le régulateur du commerce américain prépare depuis plusieurs mois une plainte visant les activités d'Amazon sur sa marketplace et ses pratiques commerciales vis-à-vis des commerçants indépendants. Une situation monopolistique dénoncée depuis des années par de nombreux acteurs du secteur et qui pourrait donner lieu à un procès dans les prochains mois.

De son côté, Amazon se refuse pour le moment à tout commentaire, et indique simplement que son nouveau programme partenaire reflète la valeur de son service, avec « une livraison rapide et gratuite, un excellent service client et des retours gratuits ».