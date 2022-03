Comment Amazon a volontairement trompé les internautes pour booster Prime

Interrogé par Protocol, le géant de l’e-commerce assure n’avoir jamais voulu tromper ses utilisateurs : « La transparence et la confiance des clients sont des priorités absolues pour nous. Par conception, nous faisons en sorte qu'il soit clair et simple pour les clients de s'inscrire ou d'annuler leur adhésion à Prime. Nous écoutons continuellement les commentaires des clients et cherchons des moyens d'améliorer l'expérience client », a ainsi déclaré Jamil Ghani, vice-président d'Amazon Prime.