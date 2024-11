Or, si le républicain s'est souvent montré très critique à l'égard des big tech, il est certain qu'il voudra protéger coûte que coûte le pouvoir et le monopole des entreprises américaines à l'étranger. Trump s'est montré catégorique en indiquant explicitement à Tim Cook, le patron d'Apple, qu'il ne laisserait pas l'UE « prendre l'avantage [des] entreprises [américaines] ». Son administration pourrait donc s'opposer aux mesures de l'Europe, et même la menacer de représailles.