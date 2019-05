La guerre commerciale USA-Chine entraînera-t-elle une hausse de 25% des consoles de jeux ?

25 % de taxes sur un ensemble de produits provenant de Chine

Un dommage collatéral

Une taxe proposée par le bureau du représentant du commerce desrépertorie des milliers de produits en provenance dedont des consoles, des contrôleurs de jeu vidéo, des machines de jeux d'arcade et des jeux de table, qui pourraient connaître une hausse des prix pouvant atteindre 25 % dans un avenir proche.Ce n'était qu'une question de temps pour que les jeux soient affectés par la. Alors que Microsoft et Sony préparent le prochain rafraîchissement de leurs consoles phares, l'administration Trump a publié une liste de produits chinois qui devrait faire face à, dont «».La hausse tarifaire vise non seulement les jeux vidéo, mais. Les jeux de table, tels que les cartes à jouer, les échecs, les dames et les fléchettes font également partie de la liste. Parmi les autres articles de jeu figurant dans la liste publiée figurent les «» et les «».L'ESA (The Entertainment Software Agency), l'organisation qui fait pression pour l'industrie du jeu vidéo (un lobby, donc), ne semble pas ravie de cette nouvelle. «», pouvait-on lire dans un courrier électronique envoyé à GameDaily . «».En raison des progrès technologiques, le prix de lancement des consoles de nouvelle génération seraque celui des modèles actuels. Pour rappel, la rumeur fait état d'un prix de 500 € pour la prochaine PlayStation.Le représentant américain en charge du commerce (USTR) «» concernant cette liste. Une date limite d'examen a été fixée auet cette hausse devrait entrer en vigueur peu de temps après. Bien évidemment, cette taxe ne concerne pour l'instant que les États-Unis.