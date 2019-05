PS5 : Hideki Yasuda pense qu'elle sortira en 2020 au prix de 500€

Vers un lancement en 2020 ?

Analyse concurrentielle et attentes

Alors que les dernières spéculations portaient principalement sur le matériel qu'embarquera la future console nippone, Hideki Yasuda parle aujourd'hui d'une éventuelle disponibilité en 2020 et d'un prix aux alentours de 500€.Yasuda a publié son analyse trimestrielle des activités de Sony, qui inclut certaines de ses prévisions pour la prochaine génération de PlayStation, qui devrait "". Yasuda prévoirait un lancement vers. Un reporter de, Jason Schreier, rejoint par ailleurs les prévisions actuelles : ce dernier s'attend également à un lancement de la PS5 vers la fin de l'année prochaine.En supposantet de 499$ à l'ouest, l'analyste japonais estime que Sony écoulera 6 millions d'unités lors de son premier exercice financier (31 mars 2020) suivi del'année suivante, au 31 mars 2022.Le principal concurrent est bien évidemment la Xbox Two (Scarlett), qui devrait proposer des performances similaires. À ce jour, nous ne connaissons que le nom de code de l'APU et le fait qu'elle sera probablement rétro-compatible . L'analyse de Yasuda mentionne également que le cloud gaming (et tout particulièrement Google Stadia ) ne posera pas de problèmes pour les ventes de la future PlayStation.Même sicette année, le fabricant est susceptible de s'exprimer plus tôt et avec davantage d'informations sur la nouvelle console. Surtout avec Microsoft et leur présentation prévue à Los Angeles début juin 2019. Il y a fort à parier que Computex dévoilera également et avec plus de détailsd'ici la fin du mois de mai, avec les processeurs Ryzen qui alimenteront théoriquement la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett. La PS4 Pro actuelle embarque, pour information, une puce graphique AMD Polaris cadencée à 900 MHz.Comme en veut la tradition et dans l'attente de communiqués officiels, ces rumeurs sont bien évidemment à prendre avec un grain de sel.