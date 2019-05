E3 2019 : découvrez notre dispositif exceptionnel

Here come old challengers !

Cette année, Clubic a décidé de couvrir cet événements essentiel dans la sphère vidéo-ludique grâce à(n'ayons pas peur des mots). A partir du, et durant toute la durée du salon, vous pourrez découvrir plusieurs choses dans nos colonnes. Des news bien évidemment, afin de vous informer de toutes les annonces majeures réalisées à cette occasion. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez aussiA partir du 9 juin, nous vous donnons aussi rendez-vous sur le site pour suivre les conférences de l'E3 commentée en live par notre équipe de choc.et(ex JVFR) reviennent aux armes durant quelques jours afin de vous accompagner durant ces quelques nuits vécues à l'heure américaine. L'occasion de découvrir un direct les grosses annonces que nous réservent les différentes éditeurs, mais aussi de passer un bon moment entre expertise, convivialité et humour potache. Le petit trailer ci-dessus devrait d'ailleurs vous donner une bonne idée du ton adopté par ces hurluberlus. Pour ne rater aucun des ces rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaîne Twitch et Youtube Nous vous donnons donc rendez-vous le 8 juin prochain pour un premier live avec notre bande de chroniqueurs de choc afin de lancer les festivités à l'occasion d'un petit live spécial E3. De quoi se mettre en jambe tranquillement, et de poser toutes vos questions.