TikTok est en effet ciblée par une loi promulguée en 2024, prévoyant l'interdiction des plateformes détenues par des entités étrangères et présentant un risque pour la sécurité nationale. Selon les législateurs, l'application est exploitée par le gouvernement chinois à des fins d'espionnage et de propagande. ByteDance, la maison mère du réseau social, a jusqu'au 19 janvier pour le vendre à une entité américaine, sous peine d'interdiction pure et simple.