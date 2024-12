MHC

L’application doit être cédée « avant le 19 janvier » et le 20 janvier, Donald Trump, qui veut sauver l’application, prend ses fonctions. Ils vont faire quoi, couper l’accès à minuit puis le rétablir 1 minute après ? ^^

C’est vrai quoi, Donald Trump ne va rien faire pour la plateforme qui lui a donné le plus de visibilité et sur laquelle il a peut-être le plus de soutiens, tout le monde y croit fort ^^