Entre Donald Trump et TikTok, c'est une grande histoire qui est en train de s'écrire. Le président américain a bien modifié sa position concernant TikTok depuis son premier mandat. Souvenez-vous, il avait tenté d'interdire l'application en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale en 2020. Puis, il avait freiné des quatre fers et promis, alors qu'il était candidat et s'il était réélu, de revenir sur ce bannissement.

Chose promise, chose due, le désormais POTUS dit vouloir sauver Tiktok. Il faut dire qu'il a récemment constaté le succès qu'il rencontrait sur la plateforme chinoise.

Et pour ce sauvetage, il demande à la Cour suprême de suspendre cette interdiction potentielle. Dans son mémoire d'amicus curiae, son avocat affirme que seul un président ayant l'expérience nécessaire peut négocier une issue favorable à ce dossier complexe. Au passage, le terme amicus curiae (latin pour « ami de la cour ») désigne une personne ou une organisation qui n'est pas partie à un litige, mais qui, avec l'autorisation du tribunal, soumet volontairement des informations, des arguments ou une expertise pour éclairer la décision de justice.

Dans ce contexte, Trump évoque sa volonté d'utiliser ses compétences en matière de négociation pour trouver une solution acceptable pour toutes les parties concernées. Il souligne que le calendrier imposé par la loi entrave sa capacité à gérer cette question dès son arrivée au pouvoir. Le mémoire précise que le nouveau président devrait disposer de plus de temps pour travailler sur un accord avec TikTok.