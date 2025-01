Mais c'est surtout du côté de la Chine qu'il faut porter son attention. Car c'est bel et bien l'Empire du Milieu qui détiendra le mot final sur la cession, ou non, de TikTok. L'enjeu est de taille : la plateforme est un véritable champion national et compte pas moins de 170 millions d'utilisateurs outre-Atlantique. Pour sa part, ByteDance faisait savoir il y a quelques mois qu'une vente de sa poule aux œufs d'or était inenvisageable. Suspense.