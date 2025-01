Le retour de Donald Trump aux affaires a permis à TikTok de bénéficier d'un nouveau délai de 75 jours, durant lequel la plateforme peut continuer à fonctionner. Mais il semble qu'à terme, elle devra tout de même se soumettre aux injonctions américaines, et donc soit accepter de devenir inutilisable, soit être rachetée par une société américaine. Plusieurs projets en ce sens ont ainsi déjà été évoqués, dont un par exemple dirigé par Elon Musk. Et aujourd'hui, un nouveau nom apparaît dans la course !