Bien entendu, la route est encore longue avant de voir TikTok officialiser ce rachat. Des négociations sont probablement en cours, et rien n’indique pour l’instant que Pékin, tout comme les dirigeants de ByteDance, soient prêts à lâcher prise. Néanmoins, la pression juridique aux États-Unis pourrait aboutir à ce dénouement spectaculaire.

Finalement, l’éventuelle acquisition de TikTok par Elon Musk bouleverserait non seulement l’écosystème des réseaux sociaux, mais cristalliserait aussi l’affrontement entre deux figures emblématiques de la tech, dont les politiques et les intérêts ont récemment commencé à converger. Entre pressions légales, intérêts financiers et rivalités de pouvoir, l’avenir de TikTok US est plus incertain que jamais, et la question n’est plus seulement de savoir si Musk va casser sa tirelire, mais surtout comment il compte transformer le réseau social préféré des jeunes Américains.