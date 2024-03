L'ancien patron d'Activision Blizzard voudrait racheter... TikTok ?

Le cas de TikTok est particulièrement complexe, car près de 170 millions d'américains l'utilisent de façon plus ou moins active. Mais pour Michael McCaul, l'auteur du texte de loi, le réseau social, et plus particulièrement les données qu'il pourrait fournir au gouvernement chinois, constitue une vraie menace :

« Ne vous y prenez pas, TikTok est une véritable menace pour la sécurité. Toute personne ayant téléchargé TikTok sur son appareil a offert au Parti communiste chinois une porte dérobée vers toutes ses informations personnelles. »

Pour TikTok, ces accusations sont infondées et bloquer TikTok reviendrait à « museler la liberté d'expression ». Joe Biden, le président des États-Unis, a annoncé qu'il signerait le texte s'il était adopté par le Sénat, et la Maison-Blanche a déjà demandé aux institutions de s'assurer qu'en cas d'interdiction, TikTok disparaisse des appareils sous 30 jours. Reste qu'en cas de vente, il n'est pas dit que Bobby Kotick, qui a quitté Activision Blizzard King après le rachat par Microsoft et avec quelques polémiques dans sa valise, puisse aller au bout de son idée.