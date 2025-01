Sybex

Pas tout à fait

N’oublions pas que la Chine est un marché fermé, contrairement à l’Europe et les US.

Par exemple aucune entreprise occidentale ne peut y faire du commerce dans le numérique sans l’aval du gouvernement et sans effectuer un partenariat avec une entreprise chinoise. Facebook, Google, X, OpenIA … n’existent pas en Chine et il y a une bonne raison à cela.

Ce que font les US est tout à fait légitime dans le cas de Tiktok et Huawei !

Nous devrions faire de même en Europe, mais nous n’avons malheureusement pas le même poids.

Il y a un vrai problème de sécurité national avec les les services et produits connectés Chinois (Smartphones, réseaux sociaux, voitures, montres connectées, matériels réseaux …).