Lors d'un meeting organisé ce dimanche 19 janvier à l'occasion de son investiture, et baptisé « Make America Great Again Victory Rally », Donald Trump est revenu sur l'affaire et a présenté son plan pour « sauver TikTok ». Après l'avoir fermement combattu, Trump s'est rallié à la cause de TikTok, un réseau social qui lui aurait permis de toucher un électorat plus jeune. Il a d'ailleurs remercié un certain « TikTok Jack », un collaborateur de 21 ans qui a géré sa campagne sur la plateforme.

Le futur président des États-Unis souhaite désormais que le réseau social préféré des ados ne devienne une coentreprise américaine, détenue à 50 % par le gouvernement.

« J’ai donc dit très simplement, une coentreprise. Donc, si TikTok ne vaut rien, zéro sans une approbation, vous savez que vous n’approuvez pas, ils sont en faillite, ils ne valent rien. Si vous approuvez, ils valent environ mille milliards de dollars, ils valent un chiffre fou. J'ai donc dit, je vais approuver, mais laissez-les États-Unis d'Amérique posséder 50 % de TikTok. J'approuve au nom des États-Unis », a-t-il ainsi déclaré devant une foule de supporters.



Il ajoute : « Ils auront donc un partenaire, les États-Unis, et ils auront beaucoup d'investisseurs, et les États-Unis feront ce que nous appelons une coentreprise. Et il n'y a aucun risque, nous n'apportons pas d'argent ».