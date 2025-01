C'est fois, c'est fait. Les quelque 170 millions d'utilisateurs américains ne peuvent plus dès aujourd'hui accéder à TikTok depuis leur smartphone. Le réseau social a également coupé l'accès à son application de montage vidéo CapCut, un logiciel très populaire et utilisé par de nombreux créateurs pour éditer leurs clips et les poster ensuite sur le réseau social.