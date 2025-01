« Il ne fait pas de doute que, pour plus de 170 millions d'Américains, TikTok offre un important mode d'expression, d'interaction et d'appartenance à une communauté. Mais le Congrès a établi que sa cession était nécessaire pour répondre à ses inquiétudes bien fondées en matière de sécurité nationale » ont expliqué les juges dans leur arrêt.

Il sera donc nécessaire pour les magasins d'applications de faire disparaître TikTok à partir du 19 janvier. Du côté du ministère de la Justice des États-Unis, on salue une décision conforme aux intérêts du pays. « Cette législation vise à couper les liens entre TikTok et le gouvernement de Pékin d'une manière conforme à la Constitution » avant d'ajouter que « la phase suivante de cet objectif – appliquer la loi et en garantir le respect après son entrée en vigueur le 19 janvier – est un processus qui s’étalera dans le temps. »