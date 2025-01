On ne sait toujours pas exactement quel sera l'avenir de TikTok aux USA, entre le jugement attendu de la Cour suprême, et les mesures que pourrait potentiellement prendre Donald Trump en faveur de l'application. Mais si la loi votée en avril dernier prenait effet, à partir du 19 janvier prochain, TikTok ne devrait plus être disponible dans les magasins d'applications des smartphones américains.

Une mesure qui ne devrait pas normalement empêcher l'application de fonctionner pour ceux l'ayant déjà téléchargé. Sauf que TikTok pourrait aller plus loin que ce qui était prévu par les autorités américaines !