Ce qui inquiète particulièrement, c'est la possible fuite des données hors de l'Union Européenne. Le RGPD est clair : les données des citoyens européens doivent être protégées et leur transfert vers des pays n'offrant pas un niveau de protection équivalent est strictement encadré. Or, avec des entreprises basées en Chine, les interrogations sont nombreuses. La législation chinoise permet en effet au gouvernement d'accéder aux données détenues par les entreprises nationales. De quoi alimenter les craintes d'espionnage et de surveillance massive.

Ce n'est pas la première fois que ces questions sont soulevées, et TikTok a déjà mis en place des mesures pour rassurer les autorités, comme le stockage des données européennes en Europe. Mais visiblement, cela ne suffit pas à calmer les inquiétudes. Il faut dire que le contexte géopolitique actuel, avec les tensions entre l'Occident et la Chine, n'arrange rien. Chaque information, chaque donnée devient un enjeu stratégique.