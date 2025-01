kace9

Ahah, et la perspective de voir les utilisateurs participent en masse sur une appli 100% chinoise, Red Note, ne doit pas les inciter à poursuivre le bannissement.

Et au passage, ceux qui ont migré sur Red note se rendent manifestement compte que la vision qu’ils avaient de la Chine était de la propagande. Bel « effet Streisand » ; -), ils découvrent que le niveau de vie est meilleure, que les chinois sont libres, smart, ont de superbes voitures et sont super accueillants pour les nouveaux « réfugiés TikTok ».

Honnêtement, ça me fait doucement rigoler !