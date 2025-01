Et TikTok ne se contente pas de cette brève information, l'application explique aussi partout que l'on doit ce retour à Donald Trump. Car c'est ce dernier qui a assuré personnellement qu'aucun fournisseur de services outre-Atlantique ne sera attaqué pour avoir travaillé avec TikTok.

« Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté nécessaire et l'assurance à nos fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer » a ainsi expliqué l'entreprise chinoise.

Reste que pour le moment, ce retour est partiel, TikTok ne pouvant toujours pas être téléchargé sur les magasins d'application d'Apple et de Google aux États-Unis. Tous les grands acteurs du numérique ne sont donc pas encore certains du dénouement de cette affaire.