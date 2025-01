Pretarian

@Sodium

Pour te répondre sur le prétendu Salut Nazi d’Elon.

D’abord il ne faut pas oublier qu’Elon Musk est autiste Asperger et que l’on sait pertinemment que ces personnes ne réagissent absolument pas comme nous aux fortes émotions. Sur la vidéos on le voit clairement mettre sa main sur son cœur et faire ce geste du bras pour l’envoyer sur la foule. En gros, il envoyait simplement des cœurs à la foule. Il exprime sa joie de manière inattendu pour nous « neurotypique ». Il n’y a franchement aucune intention de faire un salut Nazi. On peut ne pas aimer le personnage ( bien qu’à mes yeux c’est clairement discriminatoire envers les personnes autistes asperger) mais lui prêter des intentions nazi c’est complètement faux, exagéré et diffamatoire.

Maintenant on voit bien que l’élection de Trump semble vous agiter (la gauchosphère sans vouloir être péjoratif), n’oubliez pas qu’il a été président des US de 2017 à 2021 et qu’il ne s’est rien passé d’extraordinaire. Çà va bien se passer… ou pas