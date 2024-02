Les Français passent 1h48 par jour sur les réseaux sociaux (et ce n'est pas beaucoup)

Le site We are social a posté fin janvier, comme chaque année, un rapport très détaillé sur l'accès et l'utilisation d'internet dans le monde. Et même si certains d'entre eux ont participé à la vague de licenciements ces deux dernières années, les réseaux sociaux ne semblent pourtant pas en crise, du moins si l'on ne prend que le nombre d'utilisateurs ou le temps qui y est consacré comme indicateurs. Car ces derniers, en croissance constante, ont franchi des caps symboliques cette année.