Tendances du Web : plus de 5 milliards d'internautes, TikTok flambe et Facebook n'est pas mort

Avant d'évoquer plus en détails les réseaux sociaux, revenons sur un point particulier : les sources d'informations. Car oui, l'une des conclusions les plus intéressantes de l'étude est que plus de 4 adultes sur 5 s'informent via des canaux numériques. C'est plus que ceux qui regardent les informations à la télévision : ils ne sont que 3 sur 5. Les internautes ont même pris des habitudes, puisqu'ils sont deux fois et demie plus tentés de se tourner vers les réseaux sociaux que vers les journaux magazines et papier pour s'informer.