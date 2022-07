TikTok serait la source d'information à la croissance la plus rapide chez les adultes au Royaume-Uni

Une enquête réalisée par Ofcom au Royaume-Uni révèle les habitudes numériques de chaque groupe d'âge, en particulier leur utilisation des médias et des réseaux sociaux. Avec son succès phénoménal, le rôle de TikTok n'est plus limité au simple divertissement : 40 % des jeunes Américains de la Gen Z (ceux nés entre 1997 et 2012) se servent de la plateforme de vidéo pour leurs recherches quotidiennes (restaurant, évènements, lieux et activités) au lieu de Google ou de Maps.

En termes de source d'informations quotidiennes, TikTok est encore sixième derrière la BBC et BBC One, Twitter, Facebook et Instagram, du moins parmi les 16-24 ans. Dans cette tranche d'âge, 27 % des jeunes Britanniques privilégient TikTok.

En revanche, les plus jeunes ne lisent quasiment pas les journaux pour accéder aux informations en ligne : les 12-15 ans utilisent presque exclusivement Instagram, YouTube et TikTok. Ils restent cependant attachés à la TV : 59 % des jeunes de 12-15 s'en servent comme première source d'informations.