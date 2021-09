Tiktok : elle ruine des milliers d'études scientifiques en... une vidéo de 53 secondes

En effet, la plateforme Prolific.co a vu son nombre d'utilisateurs doubler, mais si cette dernière se veut représentative de la société américaine, les nouveaux venus sont en majorité des jeunes filles utilisatrices de TikTok. La parité n'est donc plus de mise, et la moyenne d'âge des participants aux enquêtes a elle aussi fortement baissé.

Cette nouvelle audience pour Prolific.co pourrait malheureusement rendre inutilisables les données recueillies grâce aux enquêtes les plus récentes. On évalue ainsi à un peu moins de 5 000 le nombre d'enquêtes dont les résultats seraient biaisés par cet afflux d'utilisateurs en provenance de TikTok. Certaines études destinées aux hommes et aux femmes enregistreraient un taux de participation féminin de plus de 90 %.