Surprise ! Les moins de 13 ans vont moins sur les réseaux sociaux

Et preuve que la question de la relation des plus jeunes au numérique a évolué, Heaven indique que les jeunes de 11 et 12 ans sont équipés à 80 % de smartphones, contre 85 % en 2022. Et même chez les enfants, la conscience des dangers des réseaux sociaux commence à se montrer. Ils sont ainsi 27 % à trouver qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux.

Parmi les grands perdants de cette bonne nouvelle, on retrouve TikTok, dont l'utilisation a chuté dans ce public de 21 % en un an, suivi de près par Snapchat avec un recul de 20 %. Parmi les plateformes qui résistent, YouTube est à la première place, son taux de pénétration de cette démographie étant de 60,5 %. L'application de messagerie WhatsApp occupe, elle, le second rang, avec un taux de pénétration à 43 %.