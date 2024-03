Une clinique TikTok ouvre en Suisse pour aider les jeunes à traiter leur addiction aux réseaux sociaux

40 heures par mois. Ce chiffre paraît anodin en soi, mais lorsqu'on l'associe à l'utilisation moyenne des Français sur les réseaux sociaux, comme TikTok, il devient tout de suite plus problématique. Et pour cause, l'algorithme puissant de la plateforme détermine précisément ce que l'utilisateur est venu chercher et l'invite à scroller toujours davantage sur la vidéo suivante qu'on lui suggère. C'est ce qui s'appelle se perdre sur les réseaux sociaux. Des 5 minutes de distraction qu'on s'était promis de passer devant TikTok pendant la pause café, on se retrouve à avoir fait défiler plus de 2 heures de vidéos.

C'est ce qui a poussé l'UE à siffler la fin de la récré pour la plateforme chinoise (et YouTube) en 2023 en leur demandant de détailler leurs actions pour garantir la protection des mineurs en ligne.

En Suisse, on prend le problème très au sérieux. Une nouvelle clinique traite les jeunes adultes dépendants aux réseaux sociaux. Et la demande est plus importante que jamais.