Nouvelle « majorité numérique » en France : allez-vous refuser à vos ados de s’inscrire sur les réseaux sociaux ?

Les objectifs défendus par ce concept de « majorité numérique » ne sont pas très originaux : il s'agit de protéger les plus jeunes contre les dangers d'un accès précoce et non formé à Internet. On espère ainsi leur éviter une exposition au cyberharcèlement, à la pornographie, ou encore aux méthodes addictives des réseaux sociaux. Et si les objectifs de ce texte ont un air de déjà-vu, c'est parce qu'ils le sont. C'est en 2018 que le concept de majorité numérique, placé à 15 ans, a été introduit en France. Celui-ci s'étendait au-delà des réseaux sociaux, puisqu'il s'agissait de l'âge à partir duquel un utilisateur pouvait accepter la récolte de ses informations personnelles sans l'accord de ses parents. Seulement, vous avez dû vous en rendre compte, les bonnes intentions des parlementaires n'ont pas suffi à faire bouger les réseaux sociaux. Alors, il fallait trouver des moyens de les motiver.