Le marketing d'influence : qui de TikTok, Instagram ou YouTube s'en sort le mieux ?

Les micro-influenceurs (ceux qui ont entre 5 000 et 30 000 abonnés et touchent entre 500 et 5 000 personnes par post) sont aujourd'hui le choix numéro un des marques, en matière de collaboration. Pourquoi eux et pas les superstars d'Instagram, nous demanderez-vous ? Car leur audience, souvent plus ciblée, permet un engagement élevé, à des tarifs qui, pour les marques restent raisonnables, ce qui leur garantit un retour sur investissement plus important.