On peut aussi voir plus loin, et se dire que remplacer un influenceur bien humain par un compte IA met par définition fin à toute « humanité » dans l'influence. Les marques et les créateurs pourront manipuler leurs comptes à leur guise, et pas que pour vendre un manteau ou un rouge à lèvres. Les faux influenceurs pourront, qui sait, s'emparer de thématiques plus critiques, comme la politique, la géopolitique ou encore la finance. Alors qu'il deviendra de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux, ou l'inverse, l'émergence d'influenceurs factices peut légitimement être vue comme une source d'inquiétudes plurielles. Aux régulateurs de veiller au grain.