25 ans, cheveux roses, 125 000 abonnés sur Instagram : cette IA espagnole a été conçue pour remplacer les influenceurs qui vous agacent

On ignore quel peut être l'impact réel de la technologie et de ce type d'agence, mais à moins qu'une régulation ne soit adoptée dans les mois et les années à venir, la démocratisation des modèles IA semble plausible, voire inéluctable, et pourrait s'avérer être une alternative réelle pour les marques. Avec toutes les conséquences (intérêt physique, image de la femme et autres) dont on pourra s'émouvoir plus tard.