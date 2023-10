Améliorer son CV grâce à l’IA : même la photo peut vraiment y gagner !

Toutes ces déclarations peuvent paraître superficielles, mais le Dr Paul Mardsen, psychologue de la communication, ne prend pas cela à la légère et met en garde contre les conséquences potentielles de ce genre d'outils sur l'ego : « D'un côté, on pourrait considérer que cela nous permettrait de montrer notre meilleur profil et la meilleure image que nous voulons renvoyer au monde (…) de l'autre, cela pourrait impacter l'estime de soi qu'ont les gens et les renforcer dans l'idée qu'ils ne sont pas à la hauteur de la version IA d'eux-mêmes ». Le vieux débat qui oppose les gens quant à l'idée de mettre une photo sur leur CV ou non est clairement has been. Celui-ci portera peut-être bientôt sur l'utilisation (ou pas) de l'IA pour concevoir cette photo.