On a demandé à ChatGPT de créer notre CV

Depuis quelques semaines, OpenAI a ajouté Code Interpreter à ChatGPT pour les abonnés à la version Plus (24 $ / mois). En créant du code à partir de nos requêtes, on peut obtenir des résultats différents, allant au-delà du simple texte habituel, tels que des images, des fichiers, etc. On récupère ainsi le texte généré par ChatGPT pour le contenu du CV, et on va essayer de le passer dans Code Interpreter.