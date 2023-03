Voilà comment l'IA va vous aider à rendre votre profil LinkedIn plus attractif

Et les employés ne seront pas les seuls à être servis. La plateforme prévoit aussi de mettre à disposition des nouveautés pour les employeurs. Il sera ainsi possible de créer une annonce pour une offre d'emploi en ne produisant que l'intitulé du poste proposé, le nom de la société et quelques détails supplémentaires. De quoi permettre d'économiser du temps précieux pour les managers et les patrons !

Évidemment, l'outil est encore loin d'être parfait. LinkedIn préconise ainsi aux divers utilisateurs de bien vérifier les détails et la pertinence du texte produit par l'IA avant de finalement le poster. Mais même si l'on est encore loin de pouvoir compter sur la machine du début à la fin (et heureusement ?), les plus pressés devraient toutefois apprécier la mise à jour.