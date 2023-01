Malgré le bad buzz CNET, ce média populaire va lui aussi utiliser l'IA

C'est donc un mémo envoyé hier, par la direction de Buzzfeed à l'ensemble de son staff, qui devrait faire parler. Le PDG Jonah Peretti explique dans la missive qu'ils allaient à l'avenir utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail. Il suit ainsi la voie tracée par CNET, qui a produit près de 80 articles en usant de la nouvelle technologie à la mode avant de s'arrêter.

Et évidemment, quand on dit intelligence artificielle en ce moment, on pense tout de suite à ChatGPT. C'est le chatbot d'OpenAI qui sera utilisé pour cette opération. L'avenir imaginé par Jonah Peretti ressemble à une collaboration effrénée entre humain et IA, le premier proposant les idées et les éléments de départ et le second, la machine, qui s'occupera, elle, « d'amener à la vie » ces formats.