Qu'est-ce que le "deinfluencing", ce phénomène qui bouleverse le marketing d'influence sur TikTok

Ce qui est intéressant, c'est de voir les types de produit qui se retrouvent le plus souvent dans l'œil du cyclone. Et clairement, une industrie se dégage : celle des cosmétiques, qui pèse pour plus de la moitié (55 %) des posts liés au deinfluencing. Le maquillage, la coiffure et les soins pour la peau sont les plus visés. Derrière, on retrouve la mode (12 %).