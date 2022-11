Influenceurs : découvrez combien coûte votre temps de cerveau sur TikTok, Twitter, Youtube...

Plus le nombre d'abonnés est important, plus les montants atteignent des milliers et même des dizaines de milliers d'euros, pour un unique post. Les influenceurs qui comptent plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram émargent, au minimum, à 25 000 euros le post. Et on peut atteindre, dans des cas plus exceptionnels, plusieurs centaines de milliers d'euros, comme nous le disions.