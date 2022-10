Encore plus de pub sur Instagram, surtout là où vous n'en vouliez pas

Pour remonter la pente, Meta compte gonfler les revenus générés par Instagram. Et il n'y a pas 36 solutions pour parvenir à un tel résultat… La publicité sera grandement mise à contribution sur l'application mobile dans les semaines à venir. On parle notamment d'un format vidéo inédit pour les annonces (de 4 à 10 secondes) qui se glisseront entre deux Reels et que l'utilisateur pourra swiper. Mais ce n'est pas tout…