Mais pourquoi donc Instagram retire-t-il l'onglet boutique à certains utilisateurs ?

Toutefois, Meta déploie encore de nouvelles fonctionnalités autour du commerce. On retrouve notamment une mise à jour de la messagerie qui permet aux professionnels de gérer directement des ventes par messages privés. Anne Yeh ajoute : « Le commerce reste important pour Instagram, car nous continuons à faciliter la découverte et l'achat de produits sur l'ensemble de l'application, qu'il s'agisse du feed, des Stories, des Reels ou d'innovations telles que le shopping en direct et les drops. »